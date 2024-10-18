Хуже сигарет: учёные назвали вредящие здоровью продукты

16:46, 18 октября 2024, ПАИ

Учёные выявили продукты, которые вредят организму больше, чем сигареты, пишет «Газета.ру».

Исследователи изучили быструю еду – гамбургеры, выпечку, сладкие хлопья, чипсы и газировку. Они выяснили, что в этих продуктах много эмульгаторов, ароматизаторов и искусственных красителей, но практически нет витаминов и клетчатки, необходимой организму.

Продукты быстрого питания могут вызвать тревожность, депрессию, спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания и онкологию. Такая еда может приводить примерно к 32 губительным для организма последствиям, сделали вывод учёные.