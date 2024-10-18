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Спорт

46-й чемпионат Псковской области по бегу на шоссе пройдёт 19 октября

Традиционный 46-й чемпионат Псковской области по бегу на шоссе «Порхов – Красуха», посвящённый памяти жертв фашизма и Дню памяти жителей сожженных деревень Псковской области, пройдёт в Порховском районе 19 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

46-й чемпионат Псковской области по бегу на шоссе пройдёт 19 октября. Фото: газета «Порховские вести»

Соревнования стартуют в 11:00 у мемориала «Скорбящая псковитянка». Регистрация участников пройдёт на месте старта и начнётся в 9:00. Спортсмены могут пройти один из нескольких маршрутов протяжённостью от 3 до 21 километра.

На забег заявились около 120 бегунов не только из районов Псковской области, но и других регионов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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