46-й чемпионат Псковской области по бегу на шоссе пройдёт 19 октября

17:16, 18 октября 2024, ПАИ

Традиционный 46-й чемпионат Псковской области по бегу на шоссе «Порхов – Красуха», посвящённый памяти жертв фашизма и Дню памяти жителей сожженных деревень Псковской области, пройдёт в Порховском районе 19 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Соревнования стартуют в 11:00 у мемориала «Скорбящая псковитянка». Регистрация участников пройдёт на месте старта и начнётся в 9:00. Спортсмены могут пройти один из нескольких маршрутов протяжённостью от 3 до 21 километра.

На забег заявились около 120 бегунов не только из районов Псковской области, но и других регионов.

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