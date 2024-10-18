С практиками успешных ТОС Псковской области ознакомились члены Молодёжного парламента

16:56, 18 октября 2024, ПАИ

С лучшими региональными практиками территориального общественного самоуправления (ТОС) на местах ознакомились члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Знакомство с активистами ТОС и реализованными ими проектами стало продолжением теоретического семинара, месяц назад организованного для членов Молодёжного парламента законодательным органом и управлением по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов































В деревне Платишино Красногородского района гостей встретила председатель одноимённого ТОС Надежда Иванова. По словам общественницы, большинство активистов тосовского движения – пенсионеры, но инструмент позволяет успешно реализовывать самые разные молодёжные проекты.

«Для вас ТОС – это реальная возможность изменить жизнь на той территории, где вы хотите жить. Организуйте ТОС и реализуйте идеи. Хотите креативное место отдыха для молодёжи – пожалуйста, все карты вам в руки. Можно, конечно, ждать, пока государство или ещё кто-то решит вашу проблему, а можно взять и самим всё сделать. ТОС для этого – самый лёгкий инструмент, поверьте мне», – поделилась опытом активистка.

ТОС «Платишино», созданное в апреле 2019 года, – лидер по количеству реализованных проектов: десять из них удалось осуществить за счёт бюджетных грантов, ещё четыре проекта сделали на внебюджетные средства. Как рассказала Надежда Иванова, по общему решению тосовцев начали с ремонта крыши деревенского клуба – на первый проект получили из областного бюджета 200 тысяч рублей. Сегодня общий объём средств, полученных по программе грантовой поддержки, составляет 1 млн 830 тысяч рублей. Благодаря активности местных жителей и финансовой помощи региона за годы деятельности ТОС в деревне создали музей деревенского быта, восстановили часовню, пробурили скважину, очистили берег озера, организовали фестиваль гусельной музыки, который проводится уже третий год подряд и собирает музыкантов и туристов со всей России.

В успех ТОС жители поверили не все и не сразу – начинали несколько инициативных человек, увидев результат, заинтересовались и другие жители деревни. По мнению Надежды Ивановой, тосовское движение – это ещё и хорошая школа личностного роста. «ТОС – уникальная возможность проявить лидерские качества. Если вы проявите себя здесь, из вас получатся прекрасные управленцы, которые будут близки к народу и будут понимать всю суть», – дала совет членам Молодёжного парламента председатель ТОС.

Куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко подтвердил, что территориальное общественное самоуправление как организационная форма и как инструмент реализации проектов хорошо подходит для активной молодёжи.

«Членам Молодёжного парламента, которые сами являются представителями молодёжной среды, проще донести до целевой аудитории основные смыслы территориального общественного самоуправления и мотивировать на создание ТОС тех, кто потенциально может быть лидерами этого движения на местах», – обозначил одну из задач Виктор Остренко.

Сами члены Молодёжного парламента, по их личному признанию, «загорелись» идеей территориального общественного самоуправления. Председатель Александра Бойко и председатель комитета по молодёжной политике Максим Ермолин, которые, как оказалось, живут в Пскове по соседству, решили создать ТОС и благоустроить детскую площадку во дворе нескольких многоквартирных домов.

«Сложности на самом деле есть – люди не так много знают о возможностях этого движения и боятся брать на себя ответственность. Но, побывав в Платишино, я ещё больше вдохновился на создание ТОС. Если столько проектов удалось реализовать на сельской территории, начав с энтузиазма нескольких человек, то сколько же может сделать сообщество жителей многоквартирных домов», – поделился эмоциями Максим Ермолин.

В этом мнении коллегу поддержала и Александра Бойко: «Даже если один-два инициативных человека начнут, я уверена, потом, глядя на нас, и другие люди обязательно присоединятся. Мы не будем останавливаться, потому что мы строим своё будущее и будущее своих детей – хочется облагораживать территорию, на которой мы живём. Создание ТОС даёт нам такую возможность».

В продолжение поездки члены Молодёжного парламента познакомились в Пустошкинском районе с активистами ТОС «Копылок», побывали в Переслегинской волости Великолукского района, где создано ТОС «Старый дворик», и заехали в гости к коллеге по Молодёжному парламенту Ольге Федосеенко, которая является активисткой молодёжного ТОС «Фотьевский край» в Великолукском районе.