Постановка «Я солдат, мама!» театра ПсковГУ вошла в число победителей всероссийского конкурса

17:22, 18 октября 2024, ПАИ

Постановка молодёжного театра ПсковГУ «Ахтеатр» вошла в число победителей всероссийского конкурса «Без срока давности: в зеркале исторической правды». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Постановка «Я солдат, мама!» создана по произведению Юлии Ионушайте и стала победителем в номинации «За историческую достоверность». Номинация учреждена Президентской библиотекой.

Церемония награждения прошла в Российском государственном социальном университете в Москве сегодня, 18 октября.

Всего было подано 63 работы из 45 вузов 30 регионов России. Кроме того, принимали участие студенты из Белоруссии и Армении.