В России намерены увеличить штрафы за экономические преступления

17:04, 18 октября 2024, ПАИ

В Минюсте РФ разработан законопроект, которым предлагается повысить размер штрафов по 36 составам преступлений экономической направленности, пишет «Интерфакс».

В законопроекте речь идет о составах, в которых ранее были увеличены пороговые значения размерных признаков крупного и особо крупного ущерба. Это позволило декриминализировать ряд преступлений в сфере экономики и перевести их в разряд административных правонарушений.

В частности, предлагается увеличить штраф за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) по части 1 с «от 100 до 300 тысяч рублей» до «от 500 тысяч до 1,5 млн рублей».

Почти в четыре раза планируется увеличить штраф за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Если сейчас наказание предусматривает штраф от 200 до 500 тысяч рублей, то в законопроекте его планируется увеличить от 800 тыс. до 2 млн рублей. По второй части этой статьи штраф может назначаться в сумме от 4 млн рублей.

Также существенные изменения наказания будут внесены по статье «злоупотребление при эмиссии ценных бумаг», штрафы по которой составят от 100 тыс. до 2 млн рублей.

За мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, штрафы могут также увеличиться до 1,5 млн рублей.