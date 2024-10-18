Жительницу Новоржевского района оштрафовали за оскорбления в родительском чате

17:07, 18 октября 2024, ПАИ

Жительницу Новоржевского района оштрафовали за оскорбления в родительском чате, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковской области.

В июне во время обсуждения организации школьного выпускного бала в чате в одном из мессенджеров женщина, используя нецензурную брань, высказалась в адрес одного из родителей, оскорбив его честь и достоинство.

Постановлением мирового судьи она признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.