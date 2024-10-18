Судебные приставы помогли восстановить проезд к ПИЛГ

17:20, 18 октября 2024, ПАИ

Судебные приставы принудили директора управляющей компании восстановить проезд к ПИЛГ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Жильцы многоквартирных домов установили во дворе шлагбаум, который перекрывал единственный подъезд к гимназии. Из-за этого у родителей, которые подвозили детей к школе, возникли трудности.

Родители обратились в суд, чтобы освободить проезд и подвозить своих детей к школе. По решению суда с 7:00 до 21:00 управляющая компания должна отключать шлагбаум и оставлять проезд открытым.

Однако в срок требование суда УК не исполнила.

Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также директора предупредили об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде одного года лишения свободы.

Узнав об уголовной ответственности, директор управляющей компании исполнил решение суда и обесточил шлагбаум, предоставив беспрепятственный проезд к школе.