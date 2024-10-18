Встреча с детским театральным коллективом прошла в Псковском колледже искусств

17:33, 18 октября 2024, ПАИ

Встреча с детским театральным коллективом прошла в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.

Мероприятие прошло в рамках профориентационного цикла встреч с успешными выпускниками колледжа искусств.

Собравшимся показали спектакль «Пинежский Пушкин», а после прошёл традиционный «Час вопросов и ответов».

На встречу также были приглашены участники театрального коллектива Стругокрасненской средней общеобразовательной школы «Театр на трёх рамах», художественный руководитель и режиссёр которого Татьяна Одинцова.