Встреча с детским театральным коллективом прошла в Псковском колледже искусств
Встреча с детским театральным коллективом прошла в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.
Мероприятие прошло в рамках профориентационного цикла встреч с успешными выпускниками колледжа искусств.
Собравшимся показали спектакль «Пинежский Пушкин», а после прошёл традиционный «Час вопросов и ответов».
На встречу также были приглашены участники театрального коллектива Стругокрасненской средней общеобразовательной школы «Театр на трёх рамах», художественный руководитель и режиссёр которого Татьяна Одинцова.
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