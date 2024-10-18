Движение транспорта будет затруднено три дня на мосту в Великих Луках
Движение автомобильного транспорта будет затруднено на мосту через реку Ловать по проспекту Ленина в Великих Луках до 20 октября, сообщили ПАИ в городской администрации.
Движение будет затруднено в связи с проведением работ по ремонту деформационных швов. Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок.
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