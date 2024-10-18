В Дедовичском районе пострадавшей от нападения собаки выплатили моральную компенсацию

20:50, 18 октября 2024, ПАИ

Прокуратура Пыталовского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

В июне 2024 года местная жительница подверглась нападению собаки и получила многочисленные телесные повреждения. Установлено, что владелец собаки не обеспечил надлежащие условия содержания домашнего животного. Прокурор района в интересах женщины направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

Требования прокурора судом удовлетворены. С владельца собаки в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей.