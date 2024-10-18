В Дедовичском районе пострадавшей от нападения собаки выплатили моральную компенсацию
Прокуратура Пыталовского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.
В июне 2024 года местная жительница подверглась нападению собаки и получила многочисленные телесные повреждения. Установлено, что владелец собаки не обеспечил надлежащие условия содержания домашнего животного. Прокурор района в интересах женщины направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.
Требования прокурора судом удовлетворены. С владельца собаки в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей.
Дорожники приступили к ремонту участка дороги Печоры – Нутрецово – граница Эстонской Республики
Новый эндокринолог принимает в консультативной поликлинике Псковской областной больницы
Александр Малинин выступил в сопровождении симфонического оркестра в БКЗ Псковской филармонии
Михаил Ведерников внёс законодательную инициативу распространения налоговых льгот на новые категории граждан
Куньинский Пухляш и плюсская Афродита отмечены на международном соревновании «ТыквыБатл – АгроРекорд – 2024»