Михаил Ведерников внёс законодательную инициативу распространения налоговых льгот на новые категории граждан
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс законодательную инициативу распространения налоговых льгот на новые категории граждан. Подробности глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.
«Предлагается освободить от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль вдов погибших участников СВО и участников боевых действий на государственной границе. Речь о налоговом периоде 2023 года. То есть если депутаты поддержат, в этом году налог платить будет не нужно. Порядок применения этой льготы напомню позже, после его рассмотрения в Псковском областном Собрании депутатов», – отметил глава региона.
Напомним, в сентябре утверждены региональные меры поддержки семей псковских военнослужащих и сотрудников иных силовых органов, принимающих участие в выполнении задач на государственной границе и территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.
Михаил Ведерников предложил дополнить этот комплекс мер освобождением от транспортного налога.
Михаил Ведерников внёс законодательную инициативу распространения налоговых льгот на новые категории граждан
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