Михаил Ведерников внёс законодательную инициативу распространения налоговых льгот на новые категории граждан

21:08, 18 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внёс законодательную инициативу распространения налоговых льгот на новые категории граждан. Подробности глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Предлагается освободить от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль вдов погибших участников СВО и участников боевых действий на государственной границе. Речь о налоговом периоде 2023 года. То есть если депутаты поддержат, в этом году налог платить будет не нужно. Порядок применения этой льготы напомню позже, после его рассмотрения в Псковском областном Собрании депутатов», – отметил глава региона.

Напомним, в сентябре утверждены региональные меры поддержки семей псковских военнослужащих и сотрудников иных силовых органов, принимающих участие в выполнении задач на государственной границе и территориях, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.

Михаил Ведерников предложил дополнить этот комплекс мер освобождением от транспортного налога.