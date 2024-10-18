Александр Малинин выступил в сопровождении симфонического оркестра в БКЗ Псковской филармонии

21:52, 18 октября 2024, ПАИ

Народный артист России Александр Малинин в рамках юбилейного тура выступил в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области в БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 18 октября.

Ранее сообщалось, что Александр Малинин высказался о совместной работе с симфоническим оркестром Псковской области, назвав её большим праздником.

Добавим, что Александр Малинин – советский и российский эстрадный певец, композитор, актёр, преподаватель академического вокала.