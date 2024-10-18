Александр Малинин выступил в сопровождении симфонического оркестра в БКЗ Псковской филармонии
Народный артист России Александр Малинин в рамках юбилейного тура выступил в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области в БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 18 октября.
Ранее сообщалось, что Александр Малинин высказался о совместной работе с симфоническим оркестром Псковской области, назвав её большим праздником.
Добавим, что Александр Малинин – советский и российский эстрадный певец, композитор, актёр, преподаватель академического вокала.
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Александр Малинин выступил в сопровождении симфонического оркестра в БКЗ Псковской филармонии
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