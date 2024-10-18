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Культура

Александр Малинин – о выступлении в Пскове: Для меня работать с симфоническим оркестром – большой праздник

Народный артист России Александр Малинин рассказал, что для него выступать с симфоническим оркестром Псковской области – честь. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот из выпуска «Первого Псковского»

«Конечно, для любого артиста работать с оркестром симфоническим – это большой праздник. Это украшает программу, это добавляет новых красок. Я в самом начале отрабатывал все свои балы с оркестрами, и для меня это привычно. Мне необходимо чувствовать, что оркестр мне аккомпанирует», – подчеркнул Александр Малинин.

Напомним, что народный артист России Александр Малинин в рамках юбилейного тура выступит в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области в БКЗ Пскова. Мероприятие состоится сегодня, 18 октября, в 19:00. Вчера в Пскове прошла репетиция концерта.

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