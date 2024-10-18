Дорожники приступили к ремонту участка дороги Печоры – Нутрецово – граница Эстонской Республики
Дорожники приводят в нормативное состояние часть автодороги Печоры – Нутрецово –граница Эстонской Республики. Протяжённость дороги составляет 700 метров, ширина – шесть метров, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Специалисты проведут отсыпку и укрепление кюветов и обочин, уложат выравнивающий и основной слои асфальтобетонного покрытия.
Ремонт дороги был внесён в план на 2024 год по многочисленным обращениям жителей улицы Нутрецово. На ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения будут определены обязательные требования к ООО «Евро-Керамика Печоры», использующему дорогу в производственных целях, отметил глава муниципалитета.
Дорожники приступили к ремонту участка дороги Печоры – Нутрецово – граница Эстонской Республики
Новый эндокринолог принимает в консультативной поликлинике Псковской областной больницы
Александр Малинин выступил в сопровождении симфонического оркестра в БКЗ Псковской филармонии
Михаил Ведерников внёс законодательную инициативу распространения налоговых льгот на новые категории граждан
Куньинский Пухляш и плюсская Афродита отмечены на международном соревновании «ТыквыБатл – АгроРекорд – 2024»