Дорожники приступили к ремонту участка дороги Печоры – Нутрецово – граница Эстонской Республики

22:32, 18 октября 2024, ПАИ

Дорожники приводят в нормативное состояние часть автодороги Печоры – Нутрецово –граница Эстонской Республики. Протяжённость дороги составляет 700 метров, ширина – шесть метров, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты проведут отсыпку и укрепление кюветов и обочин, уложат выравнивающий и основной слои асфальтобетонного покрытия.

Ремонт дороги был внесён в план на 2024 год по многочисленным обращениям жителей улицы Нутрецово. На ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения будут определены обязательные требования к ООО «Евро-Керамика Печоры», использующему дорогу в производственных целях, отметил глава муниципалитета.