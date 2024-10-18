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Общество

Как интересно и с пользой в хорошую погоду провести осенние выходные в Пскове

Как интересно и с пользой в хорошую погоду провести осенние выходные в Пскове – свои рекомендации опубликовал в телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Торжественное закрытие сезона фонтанов в сквере имени 60-летия Октября пройдёт в воскресенье, 20 октября. Начало в 21:00.

Все желающие могут поддержать спортсменов на соревнованиях по кудо. Мероприятие пройдёт в спортивном комплексе «Олимп» (Балтийская, 11а) в субботу, 19 октября. Начало в 10:00.

Вместе с детьми можно отправиться в путешествие по картинной галерее. Мероприятие пройдёт по адресу Некрасова, 7 в воскресенье, 20 октября. Начало в 11:30.

Изучать космос приглашают в Псковском планетарии (Советская, 64а). Сеансы пройдут в субботу, 18 октября. Начало в 12:00, 13:00 и 14:00.

Монодетектив по поэме Иосифа Бродского состоится в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина (Пушкина, 13) в воскресенье, 20 октября. Начало в 19:00.

Обсудить произведения Юрия Тынянова в книжном клубе приглашают любителей литературного творчества. Мероприятие пройдёт в Центральной городской библиотеке (Конная, 6) в воскресенье, 20 октября. Начало в 15:00.

Послушайте стихотворения и авторские песни на «Осеннем блюзе» можно в филиале ГКЦ (Рижский проспект, 64). Мероприятие начнётся в субботу, 19 октября, в 17:30.

Борис Елкин также напомнил, что День отца празднуют в России в это воскресенье, 20 октября.

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