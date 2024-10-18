Узнать необычное: о фракталах расскажут псковичам
Научно-познавательный семинар на тему фракталов пройдёт в Псковской областной библиотеке 4 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
«Что такое фракталы? Какими они бывают и почему так завораживают? Обо всём расскажет Игорь Плохов, доктор технических наук, более известный читателям библиотеки имени Курбатова как автор и исполнитель собственных песен. Фракталы – это очень красиво. Одни похожи на замороженные кристаллы воды под микроскопом, другие напоминают коралловые рифы или экзотические африканские растения», – отметили организаторы.
Семинар состоится в актовом зале библиотеки имени Курбатова. Начало в 17:00, вход свободный.
Добавим, «НеобыЧайная наука» – совместный проект Союза учёных Псковской области и Псковской областной универсальной научной библиотеки.
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