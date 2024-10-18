Пожарные ликвидировали возгорание на улице Коммунальной в Пскове

23:54, 18 октября 2024, ПАИ

Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на улице Коммунальной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Для ликвидации пожара привлекли четыре единицы техники и 11 человек.

Напомним, в случае экстренных ситуаций жители Псковской области могут дозвониться до оперативных служб по номеру 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области – (8 8112) 79-99-99.