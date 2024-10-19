Всероссийский день лицеиста празднуют сегодня

10:35, 19 октября 2024, ПАИ

Всероссийский день лицеиста отмечается сегодня, 19 октября. Об этом пишет портал calend.ru.

19 октября по старому стилю в 1811 году был открыт Императорский Царскосельский лицей. Именно в нём воспитывался русский поэт, драматург и прозаик Александр Пушкин. Лицей был основан по указу императора Александра I.

Программа лицея была ориентирована на подготовку государственных деятелей и чиновников высокого ранга. Они изучали различные научные дисциплины, а также занимались искусством и практиковались в гимнастических упражнениях. Продолжительность обучения составляла шесть лет.

Теперь 19 октября стало Всероссийским днём лицеиста. Праздник был официально установлен в 90-х годах.