Всероссийский день лицеиста празднуют сегодня
Всероссийский день лицеиста отмечается сегодня, 19 октября. Об этом пишет портал calend.ru.
19 октября по старому стилю в 1811 году был открыт Императорский Царскосельский лицей. Именно в нём воспитывался русский поэт, драматург и прозаик Александр Пушкин. Лицей был основан по указу императора Александра I.
Программа лицея была ориентирована на подготовку государственных деятелей и чиновников высокого ранга. Они изучали различные научные дисциплины, а также занимались искусством и практиковались в гимнастических упражнениях. Продолжительность обучения составляла шесть лет.
Теперь 19 октября стало Всероссийским днём лицеиста. Праздник был официально установлен в 90-х годах.
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