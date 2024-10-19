Белоруссия направила в Россию военнослужащих для обучения
Белоруссия направила в Россию военнослужащих для обучения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.
Они будут проходить обучение в одном из учебно-боевых центров.
В пресс-службе отметили, что продолжается плановая совместная подготовка белорусских военнослужащих на базе учебно-боевых центров России.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 октября 2024
Всё о профессии: Ученики себежской школы посетили филиал Псковского агротехнического колледжа
19 октября 2024
Экология и просвещение: «Первый Псковский» выпустил сюжет о предпринимателе Светлане Бринюк
19 октября 2024
Яблоневый сад заложили в деревне Усвятского района в память о песеннице Ольге Сергеевой
19 октября 2024
Останки более 150 жертв нацистов времён Великой Отечественной войны перезахоронили в Дновском районе