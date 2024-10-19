Белоруссия направила в Россию военнослужащих для обучения

11:55, 19 октября 2024, ПАИ

Белоруссия направила в Россию военнослужащих для обучения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.

Они будут проходить обучение в одном из учебно-боевых центров.

В пресс-службе отметили, что продолжается плановая совместная подготовка белорусских военнослужащих на базе учебно-боевых центров России.