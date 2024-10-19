95-летний юбилей празднует ветеран труда Пустошкинского района
Жительница Пустошкинского района, ветеран труда Лидия Балашёва празднует юбилей – 95 лет. Об этом пишет газета «Вперёд».
Лидия Афанасьевна первые 12 лет своей трудовой жизни работала в райпо, а потом до самой пенсии – главным бухгалтером горкомхоза.
От имени районного руководства Лидию Балашёву пришла поздравить заместитель главы района Оксана Бугрякова. Она вручила ей письмо от президента России Владимира Путина, подарок от правительства Псковской области и цветы от администрации района.
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