В ПсковГУ опровергли информацию о переходе на дистанционное обучение
Информацию о переходе на дистанционное обучение опровергли в ПсковГУ. Сообщение о том, что колледж ПсковГУ уходит на дистанционное обучение, не соответствует действительности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
При необходимости уведомление будет опубликовано на сайте университета и в социальных сетях.
«Доверяйте только официальным источникам», – предостерегли в пресс-службе вуза.
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