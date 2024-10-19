В ПсковГУ опровергли информацию о переходе на дистанционное обучение

14:32, 19 октября 2024, ПАИ

Информацию о переходе на дистанционное обучение опровергли в ПсковГУ. Сообщение о том, что колледж ПсковГУ уходит на дистанционное обучение, не соответствует действительности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

При необходимости уведомление будет опубликовано на сайте университета и в социальных сетях.

«Доверяйте только официальным источникам», – предостерегли в пресс-службе вуза.