Пскович принял участие в благотворительном забеге в Петербурге
Помощник Островского межрайонного прокурора Алексей Иванов принял участие в благотворительном забеге фонда «Спорт для жизни» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в региональной прокуратуре.
В забеге приняли участие более 400 спортсменов, среди них – 50 участников с инвалидностью. Они не только преодолели свои дистанции, но и поддержали важную благотворительную миссию.
Вырученные средства в рамках благотворительного проекта направят на поддержку людей с ограниченными возможностями.
Комментарии: 0 Обсудить >>>