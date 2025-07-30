Пскович принял участие в благотворительном забеге в Петербурге

17:01, 30 июля 2025, ПАИ

Помощник Островского межрайонного прокурора Алексей Иванов принял участие в благотворительном забеге фонда «Спорт для жизни» в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в региональной прокуратуре.

В забеге приняли участие более 400 спортсменов, среди них – 50 участников с инвалидностью. Они не только преодолели свои дистанции, но и поддержали важную благотворительную миссию.

Вырученные средства в рамках благотворительного проекта направят на поддержку людей с ограниченными возможностями.