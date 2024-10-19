До +14 градусов прогнозируют в Псковской области 20 октября
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 20 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градуса, днём синоптики прогнозируют от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
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