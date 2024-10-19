До +14 градусов прогнозируют в Псковской области 20 октября

15:25, 19 октября 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 20 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градуса, днём синоптики прогнозируют от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет высоким.