Более 700 тысяч рублей выманили телефонные мошенники у псковичей
Более 700 тысяч рублей выманили телефонные мошенники у псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Жителям Пскова, Печор и Псковского района звонили незнакомцы под предлогом дополнительного заработка в интернете, а также предотвращения попыток списания сбережений со счетов. Кроме того, злоумышленникам удалось обмануть жителей Псковской области при продаже товаров в интернете.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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