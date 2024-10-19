Более 700 тысяч рублей выманили телефонные мошенники у псковичей

17:55, 19 октября 2024, ПАИ

Более 700 тысяч рублей выманили телефонные мошенники у псковичей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жителям Пскова, Печор и Псковского района звонили незнакомцы под предлогом дополнительного заработка в интернете, а также предотвращения попыток списания сбережений со счетов. Кроме того, злоумышленникам удалось обмануть жителей Псковской области при продаже товаров в интернете.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются.