Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» организует экскурсионные туры для своих подопечных

18:46, 19 октября 2024, ПАИ

С начала 2024 года Псковский филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в рамках проекта «Наша семья - наша Победа» организовал для своих подопечных девять экскурсий. Туры проходят при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии, рассказали ПАИ в филиале Фонда.

Семь из них прошли по достопримечательностям Псковской области: участники посетили Себеж, Пушкинские Горы, Печоры, Изборск, Остров.

Еще два экскурсионных тура фонд «Защитники Отечества» организовал по городам России: 17 человек посетили Москву, Смоленск и Тулу, а еще 14 членов семей участников СВО из Псковской области побывали в Петрозаводске, Сортавале и Выборге. Всего в экскурсионных поездках побывали 287 человек из числа ветеранов и участников СВО, членов их семей и семей погибших бойцов.

Подробности о работе Псковского регионального филиала фонда слушайте в программе «Оглавление» с участием руководителя филиала Надеждой Васильевой и главой региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Ющенко.