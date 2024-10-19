Выставка «Его величество фарфор» откроется в Псковском музее-заповеднике

19:48, 19 октября 2024, ПАИ

Выставка «Его величество фарфор» откроется в Псковском музее-заповеднике. Кадры готовящегося выставочного пространства опубликованы в телеграме-канале музея.

Выставка представит собрание фарфора Псковского музея-заповедника как источник, отражающий историю развития фарфора в целом и отдельных ее периодов, а также повседневную культуру и быт жителей Востока, Европы и России конца XVIII–ХХ веков. На выставке будут представлены около 400 предметов в трех разделах.

В собрании Псковского музея хранятся сотни предметов, относящихся к довоенному периоду. Это чайные и столовые сервизы или их фрагменты, отдельные столовые и чайные предметы, предметы декора, скульптура малых форм. В них, как в зеркале, отразилась история развития русского советского фарфора, не раз становившегося одним из символов отечественной культуры, основные направления, стили и техники декора изделий.