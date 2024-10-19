Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка «Его величество фарфор» откроется в Псковском музее-заповеднике

Выставка «Его величество фарфор» откроется в Псковском музее-заповеднике. Кадры готовящегося выставочного пространства опубликованы в телеграме-канале музея.

Выставка представит собрание фарфора Псковского музея-заповедника как источник, отражающий историю развития фарфора в целом и отдельных ее периодов, а также повседневную культуру и быт жителей Востока, Европы и России конца XVIII–ХХ веков. На выставке будут представлены около 400 предметов в трех разделах.

В собрании Псковского музея хранятся сотни предметов, относящихся к довоенному периоду. Это чайные и столовые сервизы или их фрагменты, отдельные столовые и чайные предметы, предметы декора, скульптура малых форм. В них, как в зеркале, отразилась история развития русского советского фарфора, не раз становившегося одним из символов отечественной культуры, основные направления, стили и техники декора изделий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 октября 2024

Выставка «Его величество фарфор» откроется в Псковском музее-заповеднике
19 октября 2024

Съёмки для телепередачи «Утро России» состоялись в Спасо-Преображенском соборе Пскова
19 октября 2024

Фольклорные выходные в Церковище объединили почитателей народной музыки
19 октября 2024

Фарфоровую статуэтку девушки обнаружили во время раскопок на Плехановском посаде в Пскове
19 октября 2024

Яблоневый сад заложили в деревне Усвятского района в память о песеннице Ольге Сергеевой
18 октября 2024

Встреча с детским театральным коллективом прошла в Псковском колледже искусств
18 октября 2024

Александр Малинин – о выступлении в Пскове: Для меня работать с симфоническим оркестром – большой праздник
18 октября 2024

Постановка «Я солдат, мама!» театра ПсковГУ вошла в число победителей всероссийского конкурса

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...