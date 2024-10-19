Интересно всё меньше: популярность товаров для квадроберов начинает падать
Продажи товаров для квадроберов на Wildberries с января по сентябрь 2024 года выросли в штучном выражении на 4 800 %, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей маркетплейса. Рекорд продаж был зафиксирован в мае.
В маркетплейсе отмечают, что такой рост обусловлен эффектом низкой базы 2023 года. Сейчас, отмечают в компании, наблюдается постепенное снижение интереса к товарам этой категории.
На маркетплейсе представлено порядка 1,5 тысячи товаров, в названии которых фигурирует слово «квадробер».
Квадробика появился в Японии в 2008 году как неофициальный вид спорта, в котором люди повторяют движения животных. В последнее время квадробинг стал субкультурой благодаря своей популярности в соцсетях. В Госдуме начали разработку законопроекта, запрещающего квадробинг как деструктивную идеологию, влияющую на детей.
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