Интересно всё меньше: популярность товаров для квадроберов начинает падать

20:46, 19 октября 2024, ПАИ

Продажи товаров для квадроберов на Wildberries с января по сентябрь 2024 года выросли в штучном выражении на 4 800 %, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей маркетплейса. Рекорд продаж был зафиксирован в мае.

В маркетплейсе отмечают, что такой рост обусловлен эффектом низкой базы 2023 года. Сейчас, отмечают в компании, наблюдается постепенное снижение интереса к товарам этой категории.

На маркетплейсе представлено порядка 1,5 тысячи товаров, в названии которых фигурирует слово «квадробер».

Квадробика появился в Японии в 2008 году как неофициальный вид спорта, в котором люди повторяют движения животных. В последнее время квадробинг стал субкультурой благодаря своей популярности в соцсетях. В Госдуме начали разработку законопроекта, запрещающего квадробинг как деструктивную идеологию, влияющую на детей.