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Перекуры коллег раздражают четверых из десяти некурящих псковичей

Курящие коллеги раздражают четверых из десяти некурящих псковичей, следует из данных опроса SuperJob.

Опрошенные уверены, что некоторые коллеги слишком часто делают перерывы на перекур, поэтому гораздо меньше времени посвящают работе, чем некурящие коллеги. Помимо этого, многим псковичам не нравится, когда их коллеги курят вейпы в кабинетах.

45 % респондентов относятся к курящим коллегам лояльно, поскольку не пересекаются с ними на работе, а время, потраченное на перекур, вычитается из обеденного.

Только 9 % псковичей работают в коллективах, в которых нет курящих людей.

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