Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Публикуем итоги турнира по настольному теннису «Псковская ракетка»

Стали известны итоги открытого детского турнира по настольному теннису «Детская ракетка», сообщил депутат Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на своей странице «ВКонтакте».

  • Публикуем итоги турнира по настольному теннису «Псковская ракетка»
    Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина
  • Публикуем итоги турнира по настольному теннису «Псковская ракетка»
    Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина
  • Публикуем итоги турнира по настольному теннису «Псковская ракетка»
    Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина
  • Публикуем итоги турнира по настольному теннису «Псковская ракетка»
    Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина
  • Публикуем итоги турнира по настольному теннису «Псковская ракетка»
    Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина
  • Публикуем итоги турнира по настольному теннису «Псковская ракетка»
    Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина

Турнир объединил 57 спортсменов из Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, а также из Санкт-Петербурга. В абсолютном зачёте спортсмен клуба Nordman Рустан Рузиев занял первое место.

Среди юношей 2007–2009 годов рождения первое место занял Рустам Рузиев (Nordman), второе – Андрей Чугаев (Nordman), третье – Павел Морозов (Дно).

Среди юношей 2010–2012 годов рождения первым стал Арсений Савельев из Пскова, вторым – Владислав Ильин из Печор, третьим – Арсений Черемхин из Санкт-Петербурга.

Среди юношей 2013 года рождения и младше первое место занял Никита Юрзин из Санкт-Петербурга, второе – Антон Махалов из Луги, третье – Илья Сумбаев из Луги.

Среди девушек 2007–2009 годов рождения первой стала Анастасия Беляева из Пскова, второй – Анастасия Ильина из клуба Nordman, третьей – Алеся Голубович из Nordman.

Среди девушек 2010–2012 годов рождения первое место заняла София Шандалова из Луги, второе – Анна Антонова из Луги, третье – Ульяна Комзина из Пскова.

Среди девушек 2013 года рождения и младше первой стала Мария Дроздова из Луги, второй – Татьяна Полегкая из Луги, третьей – Ульяна Степанова из Печор.

В абсолютном зачёте первое место занял Рустан Рузиев из клуба Nordman, второе – Павел Морозов из Дно, третье – Владислав Ильин из Печор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 октября 2024

Команда из Себежа стала серебряным призёром турнира по волейболу
20 октября 2024

Киай и иппон: около 300 спортсменов сошлись в поединках чемпионата и первенства Псковской области по кудо
20 октября 2024

Публикуем итоги турнира по настольному теннису «Псковская ракетка»
19 октября 2024

Горячий лёд псковских хоккеисток: «АиФ. Псков» рассказал о сёстрах Тельновых
19 октября 2024

Забег «Порхов – Красуха»: память не горит
19 октября 2024

Семейная тренировка по боксу в Пскове
19 октября 2024

Гдовская команда «Хищники» отправится на Кубок России по футзалу
18 октября 2024

46-й чемпионат Псковской области по бегу на шоссе пройдёт 19 октября

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...