Публикуем итоги турнира по настольному теннису «Псковская ракетка»

12:15, 20 октября 2024, ПАИ

Стали известны итоги открытого детского турнира по настольному теннису «Детская ракетка», сообщил депутат Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на своей странице «ВКонтакте».



Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина



Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина



Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина



Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина



Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина



Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина











Турнир объединил 57 спортсменов из Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, а также из Санкт-Петербурга. В абсолютном зачёте спортсмен клуба Nordman Рустан Рузиев занял первое место.

Среди юношей 2007–2009 годов рождения первое место занял Рустам Рузиев (Nordman), второе – Андрей Чугаев (Nordman), третье – Павел Морозов (Дно).

Среди юношей 2010–2012 годов рождения первым стал Арсений Савельев из Пскова, вторым – Владислав Ильин из Печор, третьим – Арсений Черемхин из Санкт-Петербурга.

Среди юношей 2013 года рождения и младше первое место занял Никита Юрзин из Санкт-Петербурга, второе – Антон Махалов из Луги, третье – Илья Сумбаев из Луги.

Среди девушек 2007–2009 годов рождения первой стала Анастасия Беляева из Пскова, второй – Анастасия Ильина из клуба Nordman, третьей – Алеся Голубович из Nordman.

Среди девушек 2010–2012 годов рождения первое место заняла София Шандалова из Луги, второе – Анна Антонова из Луги, третье – Ульяна Комзина из Пскова.

Среди девушек 2013 года рождения и младше первой стала Мария Дроздова из Луги, второй – Татьяна Полегкая из Луги, третьей – Ульяна Степанова из Печор.

В абсолютном зачёте первое место занял Рустан Рузиев из клуба Nordman, второе – Павел Морозов из Дно, третье – Владислав Ильин из Печор.