Публикуем итоги турнира по настольному теннису «Псковская ракетка»
Стали известны итоги открытого детского турнира по настольному теннису «Детская ракетка», сообщил депутат Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на своей странице «ВКонтакте».
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Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина
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Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина
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Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина
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Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина
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Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина
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Фото: Страница «ВКонтакте» Юрия Сорокина
Турнир объединил 57 спортсменов из Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, а также из Санкт-Петербурга. В абсолютном зачёте спортсмен клуба Nordman Рустан Рузиев занял первое место.
Среди юношей 2007–2009 годов рождения первое место занял Рустам Рузиев (Nordman), второе – Андрей Чугаев (Nordman), третье – Павел Морозов (Дно).
Среди юношей 2010–2012 годов рождения первым стал Арсений Савельев из Пскова, вторым – Владислав Ильин из Печор, третьим – Арсений Черемхин из Санкт-Петербурга.
Среди юношей 2013 года рождения и младше первое место занял Никита Юрзин из Санкт-Петербурга, второе – Антон Махалов из Луги, третье – Илья Сумбаев из Луги.
Среди девушек 2007–2009 годов рождения первой стала Анастасия Беляева из Пскова, второй – Анастасия Ильина из клуба Nordman, третьей – Алеся Голубович из Nordman.
Среди девушек 2010–2012 годов рождения первое место заняла София Шандалова из Луги, второе – Анна Антонова из Луги, третье – Ульяна Комзина из Пскова.
Среди девушек 2013 года рождения и младше первой стала Мария Дроздова из Луги, второй – Татьяна Полегкая из Луги, третьей – Ульяна Степанова из Печор.
В абсолютном зачёте первое место занял Рустан Рузиев из клуба Nordman, второе – Павел Морозов из Дно, третье – Владислав Ильин из Печор.
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