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Экономика

Более 6 млрд рублей направят на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

Кабмин направит более 6,8 млрд рублей на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также на льготные кредиты на благоустройство домов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

Более 6 млрд рублей направят на сохранение льготной ипотеки в сельской местности. Фото: ПАИ

Для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых предназначено из общей суммы более 6,4 млрд рублей. Решение позволит просубсидировать в 2024 году 142,8 тыс. ранее выданных займов.

Более 160 тысяч заёмщиков воспользовались возможностью улучшить свои жилищные условия. Программа по выдаче ипотек в сельской местности работает с 2020 года. Она включает в себя строительство дома, покупку квартир в домах с высотой не более пяти этажей, покупку готовых домов с земельными участками.

Помимо этого, почти 330 млн рублей пойдёт на продолжение реализации программы льготных кредитов на благоустройство домовладений по ставке до 5%.

Работа ведётся в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

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