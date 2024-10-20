Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников пищевой промышленности
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником в своём Telegram-канале.
«С большим удовольствием всегда говорю, что в Псковской области по-настоящему вкусно. У нас множество хороших местных продуктов, фермерских деликатесов, соков, выпечки и многого другого», – отметил глава региона и подчеркнул, что благодаря этому в регионе растёт туристический поток.
Михаил Ведерников поблагодарил специалистов за труд.
Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников пищевой промышленности
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