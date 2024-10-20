Подведены итоги забега «Порхов – Красуха»
Стали известны итоги 46-го традиционного чемпионата Псковской области по бегу на шоссе «Порхов – Красуха», сообщает газета «Струги».
В забеге на пять километров второе место занял Максим Епифанов, третье – Алиса Сывороженкова.
Напомним, что забег «Порхов – Красуха» прошёл в память о жертвах фашизма и ко Дню памяти жителей сожжённых деревень Псковской области. О том, как это было, смотрите в фоторепортаже газеты «Порховский вестник» здесь.
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