Подведены итоги забега «Порхов – Красуха»

14:49, 20 октября 2024, ПАИ

Стали известны итоги 46-го традиционного чемпионата Псковской области по бегу на шоссе «Порхов – Красуха», сообщает газета «Струги».

В забеге на пять километров второе место занял Максим Епифанов, третье – Алиса Сывороженкова.

Напомним, что забег «Порхов – Красуха» прошёл в память о жертвах фашизма и ко Дню памяти жителей сожжённых деревень Псковской области. О том, как это было, смотрите в фоторепортаже газеты «Порховский вестник» здесь.