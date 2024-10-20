Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый способ обмана родителей школьников разработали мошенники

Мошенники стали предлагать родителям школьников занятия с репетитором, кружки, секции и обучающие курсы по очень низкой цене. Чтобы забронировать место, нужно внести полную предоплату, после которой злоумышленники перестают выходить на связь, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

Мошенники тщательно изучают информацию о школьниках через объявления в интернете, образовательные сайты, платформы, форумы и социальные сети, где родители обсуждают образование своих детей. После того как потенциальная жертва найдена, ей начинают предлагать уникальные образовательные курсы, разработанные ведущими экспертами. После получения денег злоумышленники перестают выходить на связь и блокируют свою жертву в мессенджерах или удаляют страницы в социальных сетях.

Перед тем как переводить деньги, стоит убедиться в подлинности организации и репутации человека. Стоит попросить лицензии, сертификаты и иные документы, а также поискать отзывы об организации в интернете. Если предлагается предоплата, то лучше настоять на бесплатном пробном занятии или встрече, заключил эксперт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 октября 2024

Сезон фонтанов закроют в Пскове через несколько часов
20 октября 2024

Почти миллион ночей провели туристы в гостиницах и санаториях Псковской области
20 октября 2024

В псковском архиве вспомнили историю создания Дома пионеров и школьников в Великих Луках
20 октября 2024

Псковские криминалисты рассказали школьникам о своей профессии
20 октября 2024

Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников пищевой промышленности
20 октября 2024

Александр Котов – дорожникам: Пусть ваш труд послужит процветанию региона и страны
20 октября 2024

Михаил Ведерников вручил награды работникам дорожного хозяйства
20 октября 2024

Глава семейства, воспитатель, спортивный и влиятельный: псковские мужчины рассказали об отцовстве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...