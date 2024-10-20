Новый способ обмана родителей школьников разработали мошенники

16:32, 20 октября 2024, ПАИ

Мошенники стали предлагать родителям школьников занятия с репетитором, кружки, секции и обучающие курсы по очень низкой цене. Чтобы забронировать место, нужно внести полную предоплату, после которой злоумышленники перестают выходить на связь, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

Мошенники тщательно изучают информацию о школьниках через объявления в интернете, образовательные сайты, платформы, форумы и социальные сети, где родители обсуждают образование своих детей. После того как потенциальная жертва найдена, ей начинают предлагать уникальные образовательные курсы, разработанные ведущими экспертами. После получения денег злоумышленники перестают выходить на связь и блокируют свою жертву в мессенджерах или удаляют страницы в социальных сетях.

Перед тем как переводить деньги, стоит убедиться в подлинности организации и репутации человека. Стоит попросить лицензии, сертификаты и иные документы, а также поискать отзывы об организации в интернете. Если предлагается предоплата, то лучше настоять на бесплатном пробном занятии или встрече, заключил эксперт.