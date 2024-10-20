Кубок Псковской области по практической стрельбе прошёл на стадионе «Машиностроитель»

17:59, 20 октября 2024, ПАИ

Кубок Псковской области по практической стрельбе прошёл на стадионе «Машиностроитель», передаёт корреспондент ПАИ.

«В этом году у нас проводится Кубок Псковской области по практической стрельбе из пневматического пистолета. Он у нас ежегодный. В том году у нас было около 50 участников, в этом уже 75. Кроме того, стало больше упражнений и классов, а также добавилась категория самых юных спортсменов от восьми до десяти лет. Ещё к нам приехали в гости посоревноваться спортсмены из Санкт-Петербурга и Ленинградской области», – отметил председатель регионального отделения Федерации практической стрельбы по Псковской области Валерий Емцев.

Кроме того, практической стрельбой стали активнее интересоваться дети, а за последний год десять человек начали заниматься этим видом спорта профессионально, добавил он.

«В конце ноября мы поедем на всероссийские соревнования, куда у нас заявлено 20 участников», – заключил Валерий Емцев.

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