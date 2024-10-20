ФК «Псков» стал чемпионом Псковской области по футболу второй год подряд

18:10, 20 октября 2024, ПАИ

ФК «Спорт» стал чемпионом Псковской области по футболу второй год подряд, передаёт корреспондент ПАИ.

Второе место завоевал великолукский «Экспресс», а третьей стала псковская «Стрела». В решающих играх «Псков» выиграл у «Экспресса» со счётом 2:1, а «Стрела» отвоевала бронзу, обыграв «Острович» – 3:1.

В составе «Пскова» победный гол забил Владимир Макеев – воспитанник команды 2007 года рождения, которая недавно завершила играть в ЮФЛ. Макеев там стал лучшим ассистентом, на его счету десять результативных передач за сезон, отметил корреспондент ПАИ.

«Псков» в итоге выигрывает два трофея из четырёх возможных, не считая предсезонных турниров. Подопечные Игоря Васильева победили на местных турнирах – Кубок и чемпионат Псковской области, но не смогли зацепиться за призы окружных стартов – чемпионат и Кубок СЗФО.

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