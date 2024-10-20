Почти миллион ночей провели туристы в гостиницах и санаториях Псковской области

18:45, 20 октября 2024, ПАИ

996 тысяч ночей провели туристы в гостиницах и санаториях Псковской области с января по август, сообщает ресурс «Санатории России».

Число ночей, проведенных туристами в санаториях Псковской области равнялось 224 тысячам за восемь месяцев года, что составило 22,5% от общего числа туристических ночевок. В целом по стране количество ночевок в санаториях достигло 46,5 миллионов, что составило 19,5% от общего числа туристических ночевок в количестве 238,5 млн.

По числу ночевок лидируют санатории Краснодарского края (10 млн), Ставропольского края (5,4 млн), Крыма (3,8 млн), Московской области (2,6 млн) и Алтайского края (1,1 млн).