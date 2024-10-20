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Как отучить кота запрыгивать на стол, рассказала зоопсихолог

Как отучить кота запрыгивать на стол, рассказала председатель клуба любителей кошек, фелинолог, зоопсихолог Юлия Малькова.

Фото из телеграм-канала кота Владыки

По её словам, отучить котов и кошек лазить по столам очень сложно, так как потребность находиться чуть выше земли они унаследовали от хищников.

Если кошка залезла на стол, следует немедленно снять её, опустить на пол и чётким, жёстким голосом сказать «нельзя», рекомендовала она в интервью радио Sputnik.

Затем кота надо поощрить, чтобы он не только усвоил запрет, но и почувствовал себя на полу в безопасности.

Но, отметила специалист, в отсутствие хозяина кот, скорее всего, всё равно будет повторять свои попытки. Поэтому зоопсихолог посоветовала не оставлять на столах ничего, что могло бы привлекать животных.

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