Граждане Молдавии на референдуме проголосовали против вступления страны в ЕС
Граждане Молдавии на референдуме проголосовали против вступления страны в ЕС, сообщает РИА Новости.
За выступили 41,31 %, против – 58,09 %, свидетельствуют первые данные ЦИК после подсчёта 20,55 % протоколов.
20 октября в Молдавии, помимо референдума по поводу евроинтеграции, также проходил первый тур выборов президента. Основная борьба развернулась между действующей главой государства, представительницей проевропейских сил Майей Санду и социалистом Александром Стояногло, пользующимся поддержкой пророссийской Партии социалистов (ПСРМ).
Санду лидирует в первом туре с 34,12 %, вторым идёт Стояногло с 30,09 %. Это данные после обработки 13,9 % протоколов.
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