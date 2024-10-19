Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Граждане Молдавии на референдуме проголосовали против вступления страны в ЕС

Граждане Молдавии на референдуме проголосовали против вступления страны в ЕС, сообщает РИА Новости.

За выступили 41,31 %, против – 58,09 %, свидетельствуют первые данные ЦИК после подсчёта 20,55 % протоколов.

20 октября в Молдавии, помимо референдума по поводу евроинтеграции, также проходил первый тур выборов президента. Основная борьба развернулась между действующей главой государства, представительницей проевропейских сил Майей Санду и социалистом Александром Стояногло, пользующимся поддержкой пророссийской Партии социалистов (ПСРМ).

Санду лидирует в первом туре с 34,12 %, вторым идёт Стояногло с 30,09 %. Это данные после обработки 13,9 % протоколов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 октября 2024

Орешкин стал спецпредставителем президента России по вопросам экономического сотрудничества со странами БРИКС
18 октября 2024

Михаил Ведерников внёс законодательную инициативу распространения налоговых льгот на новые категории граждан
18 октября 2024

В кругу друзей: «Тема недели» расскажет о позитивных итогах работы муниципальных округов в Псковской области
17 октября 2024

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
17 октября 2024

Медведев: «Единая Россия» должна предложить людям образ будущего на выборах-2026
17 октября 2024

Игорь Иванов: Саммит БРИКС в Казани докажет, что санкции не работают
17 октября 2024

Имя нового депутата Псковского областного Собрания единороссы назовут до конца октября
16 октября 2024

В гдовском суде рассматривают иск бывшего кандидата на пост главы района от партии «Яблоко»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...