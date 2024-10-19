Граждане Молдавии на референдуме проголосовали против вступления страны в ЕС

22:33, 20 октября 2024, ПАИ

Граждане Молдавии на референдуме проголосовали против вступления страны в ЕС, сообщает РИА Новости.

За выступили 41,31 %, против – 58,09 %, свидетельствуют первые данные ЦИК после подсчёта 20,55 % протоколов.

20 октября в Молдавии, помимо референдума по поводу евроинтеграции, также проходил первый тур выборов президента. Основная борьба развернулась между действующей главой государства, представительницей проевропейских сил Майей Санду и социалистом Александром Стояногло, пользующимся поддержкой пророссийской Партии социалистов (ПСРМ).

Санду лидирует в первом туре с 34,12 %, вторым идёт Стояногло с 30,09 %. Это данные после обработки 13,9 % протоколов.