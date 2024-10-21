21 октября часть объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта

10:01, 21 октября 2024, ПАИ

21 октября часть объектов Псковского музея-заповедника будет закрыта, сообщили ПАИ в учреждении.

В частности, сегодня нельзя будет попасть в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; картинную галерею Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского; музей-квартиру В. И. Ленина; музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьбу М. П. Мусоргского; музей-усадьбу С. В. Ковалевской; Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки; двор Постникова, где последнюю неделю действует новая выставка «Десять веков русской архитектуры»; палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла» и Покровскую башню.