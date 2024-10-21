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Как правильно выбрать мужской костюм: советы дизайнера

Удачный выбор мужского костюма складывается из трёх основных аспектов, пишет газета «Известия» со ссылкой на дизайнера Христину Судник.

Главное при выборе костюма – это качество материала, правильная мерка по фигуре и соотношение лица и волос с цветом ткани. Также цвет костюма должен сочетаться с цветом галстука, ремня и рубашки. Самыми универсальными цветами для костюма будут тёмно-синий, серый и серо-голубой. Для осени и зимы можно рассмотреть костюм коричневого цвета, отметила дизайнер.

Если необходим костюм «и в пир, и в мир», то не стоит рассматривать костюм чёрного цвета – он подойдёт не на каждый повод. Чёрные костюмы подходят только на свадьбу или похороны, уточнила она.

Дизайнер посоветовала обратить внимание на соотношение цветотипа человека и цвета костюма. Так, мужчинам со светлыми волосами подходят больше светлые оттенки.

Также можно присмотреться к сочетанию костюма со спортивным стилем – вместо привычных туфель надеть кроссовки. По словам дизайнера, можно ещё обратить внимание на модный фасон оверсайз. Однако она предупреждает, что в таком случае должен быть только один элемент костюма – либо брюки, либо пиджак.

Пиджак должен идеально сесть на плечи, не сковывать движения и не свисать. Как отметила дизайнер, низ пиджака должен быть длиной до середины ладони, а рукав короче рукава рубашки на один сантиметр.

Сама рубашка не должна быть только белой, можно выбрать бледно-розового, салатового или голубого цвета. С цветной рубашкой лучше подбирать галстук в одной цветовой гамме. Если образ получается однотонным, то в таком случае можно присмотреться к галстукам с графическим узором, подчеркнула Христина Судник.

Ранее сообщалось, как выбрать пальто на несколько сезонов.

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