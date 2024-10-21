Преподаватель ПсковГУ представила рассказы о Пушкине на конференции в Петербурге

10:13, 21 октября 2024, ПАИ

Доцент кафедры филологии, коммуникаций и РКИ ПсковГУ Надежда Лищенко выступила с докладом на IV Международной научно-практической конференции «Народная музыка сквозь века и границы: проблемы музыкальной ареалогии и источниковедения». Там она представила работу на тему «Рассказы об Александре Сергеевиче Пушкине в экспедиционных записях 1997–1999 годов Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. К 225-летию со дня рождения поэта», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Всего на конференции прозвучало 72 доклада, подготовленных магистрантами, аспирантами, преподавателями, сотрудниками образовательных организаций, учреждений науки и культуры разных регионов России и зарубежных стран.

Кроме того, на площадках мероприятия прозвучали этюды, романсы и духовные произведения С. М. Ляпунова, а также народные песни, инструментальные наигрыши, сказки, записанные в фольклорных экспедициях в разных регионах России.