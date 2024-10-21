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Происшествия

Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

Несколько нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках на улице Мелиораторов дорожные полицейские остановили для проверки «Ладу Приору». За рулём оказался 28-летний нетрезвый водитель. Помимо этого, на улице Сопецкой задержали ещё одного 28-летнего пьяного водителя, который находился за рулём «Ниссана».

На улице Володарского в Новоржеве полицейские остановили «Газель». За рулём был нетрезвый водитель. А на улице Горького в Пыталово за рулём «Ауди» выявили 43-летнего пьяного водителя.

Помимо этого, пьяных водителей выявили в Великолукском районе и Порхове. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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