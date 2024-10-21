Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

11:02, 21 октября 2024, ПАИ

Несколько нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках на улице Мелиораторов дорожные полицейские остановили для проверки «Ладу Приору». За рулём оказался 28-летний нетрезвый водитель. Помимо этого, на улице Сопецкой задержали ещё одного 28-летнего пьяного водителя, который находился за рулём «Ниссана».

На улице Володарского в Новоржеве полицейские остановили «Газель». За рулём был нетрезвый водитель. А на улице Горького в Пыталово за рулём «Ауди» выявили 43-летнего пьяного водителя.

Помимо этого, пьяных водителей выявили в Великолукском районе и Порхове. Обстоятельства произошедшего выясняются.