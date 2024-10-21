К чему может привести неудобная обувь, рассказал ортопед

12:15, 21 октября 2024, ПАИ

Неудобная обувь может привести к деформации стопы, известной как «косточки» на большом пальце, пишет газета «Известия» со ссылкой на кандидата медицинских наук, ортопеда-травматолога Михаила Дорошева.

Такие образования не возникают без причины и не исчезают сами по себе, отметил он. Ношение неправильно подобранной обуви приводит к тому, что нагрузка на ногу распределена неправильно, что вызывает разрушение подушки стопы и повреждение костей.

Помимо этого, к деформации стопы могут приводить проблемы с суставами, генетическая предрасположенность и избыточная масса тела. Единственный способ избавиться от «косточки» на ноге – хирургическое вмешательство, заключил Михаил Дорошев.