К чему может привести неудобная обувь, рассказал ортопед
Неудобная обувь может привести к деформации стопы, известной как «косточки» на большом пальце, пишет газета «Известия» со ссылкой на кандидата медицинских наук, ортопеда-травматолога Михаила Дорошева.
Такие образования не возникают без причины и не исчезают сами по себе, отметил он. Ношение неправильно подобранной обуви приводит к тому, что нагрузка на ногу распределена неправильно, что вызывает разрушение подушки стопы и повреждение костей.
Помимо этого, к деформации стопы могут приводить проблемы с суставами, генетическая предрасположенность и избыточная масса тела. Единственный способ избавиться от «косточки» на ноге – хирургическое вмешательство, заключил Михаил Дорошев.
Единый законопроект, регулирующий продажу алкоголя, рассмотрит Псковской областное Собрание
4 января в Псков прибудет поезд Деда Мороза: когда откроется продажа билетов, что покажут детям
20 тысяч посетителей: Экспозиция музея оккупации населения Псковской области оказалась востребованной
Глава Гдовского района взял на личный контроль аварийную ситуацию в доме купца Сабанцева
Наталия Соколова, рассказала зачем в регион приехала Всероссийская инспекция по социальному сиротству