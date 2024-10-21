Сотрудники аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребёнка работают в Псковской области
Сотрудники аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребёнка в рамках всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства работают в Псковской области сегодня, 21 октября.
В планах рабочего визита посещение Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Пскове, Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, «Детской деревни – SOS» в Псковском районе. Также сегодня запланировано посещение социальных учреждений в Печорах.
Завтра сотрудники аппарата уполномоченного проведут приём граждан в правительстве Псковской области, а также посетят Псковский клинический перинатальный центр и социальные учреждения в Порховском районе.
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