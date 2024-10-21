Небольшие дожди и до +14 градусов ожидается в Псковской области 22 октября

13:06, 21 октября 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 22 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют по области небольшие дожди. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём ожидается от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет высоким.