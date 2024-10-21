Небольшие дожди и до +14 градусов ожидается в Псковской области 22 октября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 22 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют по области небольшие дожди. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём ожидается от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
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