Навигацию пассажирских катеров по Псковскому озеру планируют завершить 4 ноября
Навигация пассажирских катеров МУП «Колхоз имени Залита», по предварительным оценкам специалистов, завершится 4 ноября. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.
«Вместе с тем, если уровень воды продолжит понижаться, решение о завершении навигации может быть пересмотрено в пользу более ранних сроков», – отметила она.
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