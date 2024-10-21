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Общество

Навигацию пассажирских катеров по Псковскому озеру планируют завершить 4 ноября

Навигация пассажирских катеров МУП «Колхоз имени Залита», по предварительным оценкам специалистов, завершится 4 ноября. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Натальи Фёдоровой

«Вместе с тем, если уровень воды продолжит понижаться, решение о завершении навигации может быть пересмотрено в пользу более ранних сроков», – отметила она.

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