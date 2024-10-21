Навигацию пассажирских катеров по Псковскому озеру планируют завершить 4 ноября

13:21, 21 октября 2024, ПАИ

Навигация пассажирских катеров МУП «Колхоз имени Залита», по предварительным оценкам специалистов, завершится 4 ноября. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

«Вместе с тем, если уровень воды продолжит понижаться, решение о завершении навигации может быть пересмотрено в пользу более ранних сроков», – отметила она.