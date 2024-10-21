Учёные нашли пищу вреднее сахара

13:56, 21 октября 2024, ПАИ

Учёные Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что люди, которые едят большое количество продуктов с высокой степенью переработки, чаще сталкиваются с различными серьёзными проблемами со здоровьем – диабетом, болезнями сердца, депрессией, желудочно-кишечными заболеваниями пишет «Российская газета».

Речь идёт о переработанном мясе, сладких десертах на молоке, напитках с искусственными подсластителями, хлопьях для завтрака. Исследования, проведённые учёными, показали, что у людей, которые ели продукты с высокой степенью переработки, риск преждевременной смерти был на 4% выше, чем у тех, кто их не употреблял.

Однако вред от переработанной пищи снижается, если в рационе человека присутствуют блюда с белком, овощами, фруктами, цельнозерновыми и бобовыми. Несмотря на это, употребление переработанных продуктов стоит снизить, так как в них содержится чрезмерное количество жиров, сахара и соли.