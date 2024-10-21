Открыты продажи на премьеру музыкального спектакля «Перекрёсток» в псковском театре

13:45, 21 октября 2024, ПАИ

Открыты продажи на премьеру музыкального спектакля «Перекрёсток». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

На этот раз в театральном буфете зазвучат классические и современные русские романсы и поэзия. В качестве исполнителей к зрителю выйдут артисты Георгий Болонев, Сергей Скобелев, Мария Фомина и солистка спектаклей-кабаре «Постой, паровоз!» Катя Руч. Аккомпанировать будут уже известные театральной публике музыканты труппы – Иван Федоров (гитара, фортепиано) и Борис Федотов (фортепиано). Ведущий – Камиль Хардин.

Билеты на премьерные показы в декабре и январе в кассе и на сайте.