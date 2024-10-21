Изменился номер телефона музея-усадьбы народа сето в Псковской области

13:53, 21 октября 2024, ПАИ

Изменился номер телефона музея-усадьбы народа сето в Печорском районе Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея.

Заявки на экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы теперь принимаются по телефону 8-921-002-31-76 по будням с 10:00 до 17:00. Свои вопросы гости музея также могут направить на электронную почту: izborsk@yandex.ru.

Музей сето расположен в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Посетив Сигово, можно познакомиться с материальной культурой многих поколений сетоских семей, своими глазами увидеть предметы домашней утвари, орудия труда и этнические костюмы.