Изменился номер телефона музея-усадьбы народа сето в Псковской области
Изменился номер телефона музея-усадьбы народа сето в Печорском районе Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея.
Заявки на экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы теперь принимаются по телефону 8-921-002-31-76 по будням с 10:00 до 17:00. Свои вопросы гости музея также могут направить на электронную почту: izborsk@yandex.ru.
Музей сето расположен в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Посетив Сигово, можно познакомиться с материальной культурой многих поколений сетоских семей, своими глазами увидеть предметы домашней утвари, орудия труда и этнические костюмы.
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