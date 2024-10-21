Ансамбль «Цветной Иван» из Идрицы принял участие в благотворительном концерте

14:15, 21 октября 2024, ПАИ

Ансамбль «Цветной Иван» Идрицкого дома культуры принял участие в благотворительном концерте в поддержку участников СВО в деревне Сутоки Себежского района, пишет газета «Призыв».

Артисты Анна Фигуркина, Николай Зайцев, Ольга и Елена Колесниковы, Андрей Тябут, Ирина Зенченко и Дмитрий Дмитриев исполнили песни и танцы.

Вырученные средства отправили на нужны участников специальной военной операции.